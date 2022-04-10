تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.. والسوقي يخسر 9.8 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي لمؤشراتها، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعا بنسبة 1.84% عند مستوى 10897.61 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.49% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1853.75 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2816.88 نقطة متراجعا بنسبة 2.27%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 1.76%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.76%، ليغلق الجلسة عند 1889.85 نقطة، وبلغت قيم التداولات 597.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 185.8 مليون سهم، وتنفيذ 29745 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 14 سهما، وانخفض 103 آخر، واستقر 76 سهمًا.

خسائر رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 710.947 مليار جنيه، بخسائر 9.8 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب إلى الشراء بصافي 17.3 مليون جنيه للمصريين، و1.5 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب إلى البيع، بصافي 18.9 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 10800 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنَّ مؤشر البورصة «إيجي إكس 30»، أغلق متراجعا، بضغط من اتجاه المؤسسات المالية العربية نحو البيع واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية أيضاً نحو البيع، وعدم نجاحه في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة بنهاية تعاملات اليوم،

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المؤشر الثلاثيني يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي 10800 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات شراء مكثف وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي والعودة إلى الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى يتجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11000 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يستهدف دعم 1800 نقطة

وتابع المحلل المالي أنَّ مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، أغلق متراجعا بضغط من الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أنَّ المؤشر السبعيني، كسر مستويات الدعم الرئيسية له، مستهدفا بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى للأسهم الصغيرة والمتوسطة قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة.