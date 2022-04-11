500 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الـ18% خلال 21 يوما

حققت حصيلة شهادات الادخار بعائد 18% طفرة جديدة اليوم بعد تخطيها حدود النصف تريليون جنيه في 21 يوما فقط منذ طرحها في 21 مارس 2022، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع متوسط أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو ما يعادل الـ1% حتى اليوم.

340 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي المصري

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حصيلة شهادة الادخار ذات العائد 18% تواصل الارتفاع منذ إطلاقها في 21 مارس الماضي، موضحاً أن الحصيلة سجلت حتى اليوم نحو 340 مليار جنيه، متوقعا ارتفاعها لتتجاوز الـ350 مليار جنيه قبل نهاية إبريل الجاري.

153 مليار جنيه حصيلة بنك مصر

ومن جانبه، أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مواصلة فروع البنك تلقي طلبات من المواطنين لشراء شهادة الادخار ذات العائد 18%، مؤكدا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن حصيلة فروع بنك مصر على مستوى الجمهورية وصلت إلى 153 مليار جنيه في غضون 3 أسابيع فقط.

رفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري في 21 مارس الماضي، خلال جلسة استثنائية مفاجئة، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو ما يعادل 1% يوم الإثنين 21 مارس الماضي؛ ليرتفع متوسط أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض والخصم إلى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالي إلى جانب رفع معدل العائد على سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75% بدلاً من 8.75%.

وعقب قرار المركزي المصري، طرح بنكا الأهلي ومصر، شهادة ادخار ذات عائد يصل إلى 18% بفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 12 شهرا فقط، ما جعل العملاء والمواطنين يتزاحمون على البنكين؛ لاقتناء الشهادة الجديدة حتى اليوم.