8 مميزات لفيزا مشتريات بنك مصر.. وشروط الحصول عليها

بنك مصر، هو واحد من أهم البنوك المصرية، والمنتشرة فروعه في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما أنه يعتبر من أوائل البنوك التي تقدم الكثير من الخدمات البنكية والائتمانية لجميع عملائه ولغيرهم أيضا، وذلك في إطار تسهيل العمليات البنكية المختلفة.

وتعتبر فيزا مشتريات بنك مصر، من أهم الخطوات التي يقدمها البنك، للتسهيل الكثير من المعاملات البنكية لعملائه والراغبين في التعامل معه، إذ يسهل لهم أيضا التعاملات البنكية على حساباتهم الخاصة.

مميزات فيزا بنك مصر

- يستطيع حامل فيزا بنك مصر، السحب النقدي داخل وخارج البلاد.

- يحصل حامل فيزا المشتريات، على الحق في السحب بنسبة 100%، من الحد الائتماني له داخل البنك.

- تتيح الفيزا للعملاء إمكانية التقسيط، وبدون أي فؤائد لدى التجار من عملاء البنك، وذلك في أي محافظة من محافظات الجمهورية.

- تمكن الفيزا حاملها، من الشراء بتخفيضات مختلفة من جميع المحلات والمولات التجارية الكبرى.

- يستطيع حامل فيزا مشتريات بنك مصر السحب ويصل الحد الائتماني إلى 3000 جنيه.

- في إطار تسهيلات البنك في عمليات السداد، يتيح التسديد من خلال ماكينات الصرف الآلي، دون الحاجة إلى الدخول للبنك.

- يسهل البنك عملية السداد على جميع حاملي فيزا المشتريات، لفترة تصل إلى 3 أشهر.

- السداد يتم بالجنيه المصري، حتى إذا كان السحب دوليا من خارج مصر بالعملة الأجنبية.

شروط الحصول على فيزا بنك مصر

- صورة حديثة من بطاقة الرقم القومي.

- إيصال حديث لأحد المرافق لمحل السكن مثل «مياه ، كهرباء، غاز».

- على العميل تقديم بيان بالدخل الخاص به، وذلك من خلال جهة العمل المذكورة في بطاقة الرقم القومي.

- إذا كنت من أصحاب المهن الحرة، يجب تقديم صورة من البطاقة الضريبية أو الترخيص.

- تقديم طلب رسمي للبنك للحصول على فيزا مشتريات، في أى فرع من فروع بنك مصر.