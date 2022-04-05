143 مليار جنيه حصيلة بيع بنك مصر شهادة الـ18% في 15 يوما

ارتفعت حصيلة بنك مصر من بيع شهادات الادخار ذات العائد 18% في جميع فروع البنك بالمحافظات المصري إلى 143 مليار جنيه حتى نهاية عمل اليوم الثلاثاء الموافق 5 إبريل الحالي منذ عمليات طرح الشهادة الجديدة في 22 مارس الماضي، بعدما أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وهو ما يعادل نحو 1% بعد موجات التضخم التي ضربت العالم في إعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وأكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حصيلة بيع شهادات الادخار بأسعار فائدة 18% بلغت منذ طرحها في 22 مارس الماضي وحتى اليوم الثلاثاء الموافق لـ 5 إبريل الحالي تخطت حدود الـ 143 مليار جنيه.

توقعات بارتفاع الحصيلة إلى 150 مليار جنيه في 15 إبريل

وتوقع «الأتربي» أن تصل حصيلة بيع شهادات الادخار على مستوى جميع الفروع المنتشرة في المحافظات المصرية لتصل إلى 150 مليار جنيه مع منتصف شهر إبريل الحالي في ظل تهافت المواطنين على شراء الشهادات الجديدة باعتبارها وعاء ادخار ذو عائد مجزي.

وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة إدخار بأسعار فائدة وصلت إلى 18% في اليوم التالي لرفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 1% في جلسة استثنائية عقدها صباح يوم الأثنين الموافق 21 مارس الماضي بعد أيام قليلة من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة مئوية وسط توقعات لمواصلة البنك الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

فئات شهادة الادخار المطروحة بالبنوك

وتبدأ فئات شهادة الادخار التي طرحها بنك مصر من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتسرى الشهادة أمدة عام واحد فقط بمعدل عائد يصل إلى18% كأكبر معدل فائدة على وعاء إدخاري في مصر بعد قرارات البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة لتصل إلى على الإيداع والاقتراض والخصم إلى 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي بجانب رفع معدل العائد على سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75% بدلاً من 8.75%.