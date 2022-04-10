تفاصيل قرض برنامج ذات للمرأة المصرية من بنك مصر.. يصل إلى 6 ملايين جنيه

يواصل القطاع المصرفي الحكومي تقديم الخدمات المالية إلى المرأة بهدف تنمية المجتمع، حيث قدم بنك مصر برنامجا تمويليا لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بها المرأة المصرية وهو قرض برنامج ذات وهو أول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة المصرية.

قرض برنامج ذات لمشروعات المرأة

وقال بنك مصر في بيان رسمي تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك إن برنامج ذات يضم العديد من المزايا التمويلية، والخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات ورائدات الأعمال لكي نساعد كل امرأة في تحقيق ذاتها والوصول لأحلامها.

وقدم البنك قيمة تمويل للبنوك تصل إلى ملايين الجنيه، فيبلغ قرض تمويل المشروع تبدأ من 250 ألف جنيه وتصل إلى 6 ملايين جنيه ويتم تسديد قرض التمويل تصل إلى 60 شهرا كما يتم تحديد معدل الفائدة تنافسي.

وأعلن بنك مصر أنه يتم تأجيل الأقساط خلال إجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر والإعفاء من المصاريف الدورية لحساب التوفير.

كما يتم الإعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقة الخصم الفوري للأفراد والشركات ويتم منح وثيقة تأمين شخصية مجانية ضد الحوادث طوال مدة القرض إمكانية إصدار كارت الشباب للأبناء يتم ربطه بحساب العميل إمكانية تحويل مرتبات الموظفين.

البنك المركزي المصري

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض مالية بسعر فائدة 5% بهدف النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المشروعات التى تدعم المراة المصرية وتم تعميم تلك المبادرة على جميع البنوك الحكومية وذلك بالتنسيق معجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة.

مشروعات مصر

وتم إنشاء منصة إلكترونية يتم نشر جميع دراسات الجدوى لمشاريع المراة المصرية من مشروعات إنتاجية أو خدمية أو صناعية.

وربطها مع المواقع الإلكترونية الخاص بالبنوك الحكومية ويتم شرح جميع الطلبات بجانب دراسة جدوى المشروع الخاص بالسيدات ليتم تقديمها فى حالة تقديم طلب الحصول على قرض ذات من بنك مصر.