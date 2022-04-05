مميزات وشروط تمويل بنك مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: الفائدة 5%

يعد بنك مصر أحد أهم البنوك العاملة في السوق المصرفية المحلية التي تحرص على المشاركة في مبادرات البنك المركزي المصري، من بينها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة متناقصة 5%، عبر منتجات للقروض تم إطلاقها، وهي «مشروعي -مشروعك» و«إكسبريس» وتمويلات خاصة تمنح لتجار نقاط البيع «POS» و«QR-CODE»، بما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي ورؤية مصر 2030، ويوفر فرص عمل دائمة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج والدخل.

وأكّد بنك مصر من خلال موقعه الرسمي، أنَّ عملاء المشروعات القائمة التي تتراوح مبيعاتها بين مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه، والذين ينطبق عليهم شروط البنك المركزي المصري بالنسبة للمبادرة الخاصة بتمويل الأنشطة الخدمية والصناعية كمشروعات صغيرة ومتوسطة، سيسهم البنك في منحها قروض بالعائد المتناقص طالما تعمل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد.

كما أوضح ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، أنَّه يتيح تمويل المشروعات الصغيرة، وكل أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات والأموال في كافة الأنشطة، سواء الصناعية، أو التجارية، أو الخدمية، بالإضافة إلى المهن الحرة، من أنشطة طبية وعيادات وصيدليات، والأنشطة صديقة البيئة والتجهيزات بغرض التحول إلى الطاقة النظيفة، والتي لا تنطبق عليها شروط مبادرة المركزي بعوائد تنافسية.

وتابع بنك مصر عبر موقعه، «سيتمّ إتاحة قروض تصل قيمتها إلى 100% لتمويل رأس المال العامل، و80% لـ الآلات والمعدات، وذلك من خلال قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل»، موضحًا أنَّ التمويلات متاحة لشراء الآلات والمعدات المحلية والمستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وكذلك وسائل النقل.

شروط ومميزات قروض بنك مصر.. «مشروعي -مشروعك»

- قيمة القرض: تتراوح بين 250 ألف إلى 8 ملايين جنيه، لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة.

- مدة القرض: من سنة إلى 5 سنوات شاملة فترة السماح، كما يتمّ تحديدها وفقًا لطبيعة المشروع.

مميزات قروض «إكسبريس» الديجيتال من بنك مصر للمنشآت الصغيرة.. «أونلاين»

- يتيح بنك مصر تقديم العميل طلب التمويل «أونلاين» ON LINE.

- يتم الحصول على القرض خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات، مع تقليص عدد الأوراق المطلوبة إلى 5 مستندات أساسيه لتسريع وتسهيل الإجراءات على العميل.

- قيمة التمويلات تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل حتى 2 مليون جنيه، للأنشطة القائمة.

- إتاحة فترات مختلفة للسداد، وهي كالتالي:

1. تصل مدة القرض إلى 36 شهرًا لرأس المال العامل فقط دون فترة سماح.

2. تصل إلى 60 شهر عند تمويل آلات ومعدات فقط، شامله على فترة سماح 3 شهور كحد أقصى.

3. عند إتاحة التمويل لرأس المال العامل بالإضافة إلى الآلات والمعدات، تصل مدة القرض إلى 48 شهرًا شاملة فترة سماح 3 أشهر.

قروض تجار الـ «POS» و«QR-Code» من بنك مصر

يتيح بنك مصر منح التسهيلات الائتمانية والقروض للعملاء من تجار آلات نقاط البيع الإلكتروني P.O.S وQR.Codes، بشرط مرور 6 أشهر على الأقل، على تعاقد البنك معهم.

وأضاف أول بنك وطني تم إنشاؤه في مصر، أنَّه يتيح التمويل لعملاء تجار آلات نقاط البيع الإلكتروني P.O.S طرف البنوك الأخرى، طالما تمّ التعاقد معهم منذ فترة تزيد عن العام.

وحدد البنك في منشوره شروط منح القروض لعملاء الشريحتين كالتالي؛

- قيمة التمويلات تبدأ من 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه.

- يتمّ ضمان القرض بالتدفقات النقدية الواردة من النشاط عن طريق ماكينة نقطة البيع الإلكتروني P.O.S والتي يتم تشغيلها من خلال بنك مصر، أو البنوك الأخرى التي يتعاقد معها العميل، بالإضافة إلى التدفقات النقدية من الـQR code.

- يصل الحد الأقصى لسداد القرض إلى 36 شهرًا وأقل فترة متاحة للسداد 12 شهرًا مع عدم وجود فترات سماح.

بنك مصر يستهدف زيادة نسبة تمويلات «المشروعات الصغيرة» إلى 52% من محفظة القروض

وكان بنك مصر قد كشف في بيان رسمي، وصول نسبة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27% من إجمالي محفظة القروض بنهاية العام المالي الماضي، ما يؤكد اهتمام ثاني أكبر البنوك الحكومية بتوجيهات البنك المركزي المصري والعمل في إطارها.

واستكمالًا لدوره، أكّد بنك مصر استهدافه زيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 52%، بما يتماشى مع توجهات الدولة التي تدعم ذلك القطاع الهام والحيوي للاقتصاد المصري.