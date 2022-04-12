أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-4-2022

اختلفت أسعار العملات ما بين الدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي، إذ سجلت بعضها ارتفاعًا والبعض الآخر انخفاضًا، في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل الجاري.

واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار العملات في إطار اهتمام المواطنين بمتابعتها بشكل دوري خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.45 جنيه للبيع، مقابل 18.37 جنيه للشراء، وفي البنك المركزي سجل الدولار 18.46 جنيه للبيع، مقابل 18.37 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.47 جنيه للبيع مقابل 18.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك cib نحو 20.21 جنيه للبيع مقابل 20.02 جنيها للشراء، وفي البنك الأهلي المصري سجل 20.22 جنيه للبيع مقابل 19.97 جنيه للشراء، كما سجل اليورو في بنك مصر، سعر 20.20 جنيه للبيع مقابل 19.97 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع في الإسكندرية، كما سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع في بنك مصر، أما في البنك الأهلي سجل الدرهم الإماراتي 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 23.86 جنيه للشراء، ونحو 24.11 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس، وفي بنك مصر سجل نحو 23.86 جنيه للشراء، ونحو 24.08 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 23.86 جنيه للشراء، ونحو 24.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أما الريال السعودي فسجل سعره في بنك مصر نحو 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 4.88 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.