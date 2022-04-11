سعر الدولار اليوم الإثنين 11-4-2022 في مصر.. زيادة قرش واحد

يبحث الكثيرون خلال شهر رمضان عن أسعار العملات المختلفة، ويعد الدولار من أبرز تلك العملات.

وسجل سعر الدولار، اليوم الإثنين 11-4-2022 في مصر الموافق 10 رمضان، ارتفاعا في حدود قرش واحد ليصبح حصيلة ارتفاعاته خلال يومين 4 قروش.

وجاء بنك المصري الخليجي في صدارة قائمة البنوك كأفضل سعر لبيع الدولار بسعر 18.32 جنيه، بينما احتل بنك المصرف المتحد المركز الأول كأفضل بنك لشراء الدولار بسعر 18.38 جنيه.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في مصر اليوم الإثنين 11-4-2022، في بداية تعاملات اليومية للبنوك، ليباع الدولار الأمريكي بسعر 18.40 جنيه مقابل 18.30 جنيه للشراء في بنوك «كريدي أجريكول - العربي الأفريقي الدولي - البركة - بلوم - مصر ليران للتنمية - قناة السويس المصرف المتحد - المشرق - الكويت الوطني - العقاري المصري العربي»، وسجّل سعر بيع الدولار 18.38 جنيه مقابل 18.30 جنيه للشراء في بنوك «مصر - الأهلي المصري».

وبيع بأقل سعر للشراء في بنكي «التنمية الصناعية - المصرف العربي الدولي»، ليباع بسعر 19.39 مقابل 18.29 جنيه للشراء، وبيع الدولار في البنك المركزي المصري بسعر 18.42 مقابل 18.29 جنيه للشراء.

عملات غير مدعومة بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري

وشهدت العملات غير المدعومة بالبنوك تذبذبًا بين التراجع والاستقرار اليوم الإثنين 11-9-2022

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه 0.073 جنيه.

- سعر بيع هريفينا أوكرانية 0.624 جنيه.

- سعر بيع الجنيه السوداني 0.041 جنيه.

- سعر بيع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه 0.012 جنيه.

- سعر بيع الليرة التركية 1.244 جنيه.

- سعر بيع الروبل الروسي 0.224 جنيه.

- سعر بيع الدولار النيوزلندي 12.541 جنيه.

- سعر بيع الرينغيت الماليزي 4.341 جنيه.