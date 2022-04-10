أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 10-4-2022 فى البنك الأهلي

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 10-4-2022 في البنوك حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض لكافة العملات، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وهي كما يلي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم

جاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

- سعر بيع الدولار 18.37 جنيه مقابل 18.29 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو 20.0068 جنيه مقابل 19.8209 جنيه للشراء.

- سعر بيع الجنيه الإسترليني 24.0335 جنيه مقابل 23.7459 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدينار الكويتي 60.2789 جنيه مقابل 57.7154 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي 4.8984 جنيه مقابل 4.8727 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدرهم الإماراتي 5.0015 جنيه مقابل 4.9765 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

بيع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10-4-2022، أعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 18.30 جنيه، فيما وصل سعره في البنك المصرف المتحد 18.37 جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار.

وبيع اليورو في بنك الاستثمار العربي كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 19.9965 جنيه، وحصل البنك الأهلي المصرى على المركز الأول، كأفضل بنك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.0068 جنيه.

وحقق الريال السعودي أعلى سعر بيع في بنك HSBC بـ4.88 جنيه، كما يعد بنك مصر الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.898 جنيه.

وعُرض الجنيه الإسترليني في بنك الاستثمار العربي كأفضل البنوك لبيعه، بسعر 23.9709 جنيه، ويعد البنك العقاري العربي هو الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 23.9879 جنيه.

وجاء بنك بلوم في أول قائمة البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 60.0361 جنيه، وصُنِّف بنك المصرف المتحد الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 60.2493 جنيه، كما احتل بنك HSBC، قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.98 جنيه، فيما جاء بنك المصرف المتحد كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 5.007 جنيه.