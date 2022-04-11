أوكرانيا تدمر 11 هدفا جويا روسيا بينها 4 طائرات «مي 24» و«كا 52»

دمرت القوات الجوية الأوكرانية، 11 هدفا جويا روسيا، أمس الأحد، وأوضحت قيادة القوات الجوية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم تدمير طائرة واحدة «سو 34» و4 طائرات هليكوبتر من طرازي «مي 24» و«كا 52» و3 طائرات بدون طيار و3 صواريخ كروز، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

إسقاط المسيرة الأوكرانية بالقرب من قرية «تافريتشيسكي»

وأسقطت القوات الروسية، طائرة بدون طيار أوكرانية شمال «شبه جزيرة القرم»، ما أسفر عن أضرار بأحد المنازل جراء سقوط حطام المسيرة عليه. وقال مصدر في وزارة «الطوارئ الروسية»، إنه تم إسقاط المسيرة بالقرب من قرية «تافريتشيسكي» في منطقة كراسنو بريكوبسكي.

وقال النائب الأول لممثل موسكو الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» دميتري بوليانسكي، لصحيفة «إزفستيا» الروسية، إنه لم يتم النظر في مسألة تشكيل مجموعة دولية في إطار أممي للتحقيق في أحداث مدينة «بوتشا» الأوكرانية حتى الآن، مشيرا إلى أن «موسكو» لا تؤمن بأي تحقيقات مستقلة يجريها الغرب و«كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن «واشنطن» تتوقع أن يشن الجنرال ألكسندر دفورنيكوف المشرف الجديد، على عملية روسيا العسكرية الخاصة في أوكرانيا، المزيد من الهجمات الوحشية على المدنيين، موضحا لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن الجنرال الروسي لديه سيرة ذاتية تتضمن وحشية ضد المدنيين في ساحات حروب مثل سوريا، متوقعا المزيد من الوحشية في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين ساكي، تعليقا على تعيين، دفورنيكوف، إن هذا ما كانت تتوقعه واشنطن، محملة في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الامريكية، الجنرال الروسي، مسؤولية الفظائع في سوريا.

بدوره، أشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إلى أن عدم السماح لـ«كييف» بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» في 2008 كان خطأ استراتيجيا من جانب «برلين» و«باريس».

«زيلينسكي»: نبذل كل ما في وسعنا لتقديم كل جندي روسي يرتكب جرائم حرب إلى العدالة

قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إن بلاده تبذل كل ما في وسعها لتقديم كل جندي روسي يرتكب جرائم حرب إلى العدالة، مشيرا في خطاب، إلى تطوير العلاقات مع الشركاء الدوليين، والتي بفضلها تتلقى «كييف» المساعدة وتشجع عقوبات جديدة ضد «موسكو».

وأضاف زيلينسكي، أنه تحدث مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز، حول كيفية تقديم جميع المذنبين بارتكاب جرائم حرب إلى العدالة، وكيفية تشديد العقوبات ضد روسيا وكيفية إجبار «موسكو» على السعي لتحقيق السلام، وأوضح الرئيس الأوكراني، انه يسعده إلى أن موقف «برلين» تغير مؤخرًا لصالح أوكرانيا

مسؤولون أمريكيون: فنلندا والسويد تنضمان إلى حلف شمال الأطلسي بحلول الصيف المقبل

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «التايمز» البريطانية، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن فنلندا والسويد تنضمان إلى حلف «الناتو» بحلول الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الولايات المتحدة تراهن على الخطوة التي من شأنها توسيع الحلف من 30 إلى 32 عضوًا، وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن عضوية البلدان في «الناتو» كانت موضوع نقاش وجلسات متعددة خلال محادثات بين وزراء خارجية الحلف بحضور السويد وفنلندا، الأسبوع الماضي.

من جانبها، شهدت «هلسنكي»، عاصمة فنلندا، أمس الأحد، مسيرة لإحياء ذكرى الأطفال الذين قتلوا في مدينة «ماريوبول» الساحلية الأوكرانية، وأحضر نشطاء أحذية أطفال إلى ميدان السكة الحديد وكتبوا كلمة «أطفال» بلغات مختلفة على الأسفلت، كما حمل المشاركون في المسيرة، العلم الأوكراني.