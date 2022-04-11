أخبار روسيا وأوكرانيا.. «موسكو» تدمر منظومة الصواريخ «إس -200»

شهدت أخبار روسيا وأوكرانيا، تطورات كثيرة في الآونة الأخيرة، زادت حدتها بعد الاتهامات المتبادلة بين «موسكو» و«كييف» على خلفية المقبرة الجماعية الأخيرة التي وُجدت في قرية «بوزفا»، إذ أعلن وزير الداخلية الأوكراني العثور على مقبرة تضم 50 مواطنًا أوكرانيًاً في « بوزوفا».

واتهم وزير الداخلية الأوكراني، القوات الروسية بقتلهم، ليخرج الجانب الروسي، مؤكدًا أن ما تدعيه أوكرانيا لا يعدو عن كونه مسرحية، مؤكدين أن القوات الأوكرانية تحضر لمجازر في لوغانسك بدعم من الغرب من أجل اتهام القوات الروسية.

أخبار روسيا وأوكرانيا: اتهامات متبادلة بين الطرفين

وتصدرت أخبار روسيا وأوكرانيا، محركات البحث المختلفة، رغم دخول الحرب يومها الـ47، خاصة بعد سماع دوي صفارات إنذار في عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة الأوكرانية «كييف»، وفقًا لوسائل إعلام أوكرانية، التي أكدت أن القوات الروسية تشن عمليات عسكرية كبيرة بين مدينتي « دنيبرو» و«إيزيوم».

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أنه سوف يشن هجومًا على ما ريوبول وعدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة «كييف»، بحسب قناة «العربية».

استهدف منازل لوغانسك بهجوم صاروخي

وحول آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أعلنت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية، قيام القوات الأوكرانية باستهداف تسعة منازل بهجوم صاروخي في قرية «نوفويدار»،لافتة إلى أن المنازل التسعة تعرضت للتدمير.

وقالت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ في الجمهورية، إن الصاروخ المستخدم في الهجوم كان من نوعية «توشكا أو»، لافتة إلى أن هذا الهجوم نتج عنه حريق ضخم تسبب في وفاة امرأة بالإضافة إلى تدمير7 مبان سكنية إلى جانب حمام بخاري وسيارة .

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير منظومة «إس -200» المضادة للطائرات والتي استلمتها أوكرانيا من أوروبا من خلال استخدام صواريخ «كاليبر»، مشيرة إلى نجاحها أمس، في تدمير 4 منصات إطلاق لمنظومة «اس-300».