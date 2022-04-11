رئيس وزراء باكستان: نثمن دور الملك سلمان وولي العهد في دعم بلادنا

قال شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان المكلف، اليوم، إنه يثمن دور دول الخليح في وقوفها الدائم مع بلاده، وفقا لما أفادت به قناة العربية في نبأ عاجل.

شريف: نثمن دور الملك سلمان في دعم بلادنا

وأضاف شريف، في أول تصريح له بعد انتخاب البرلمان الباكستانى له رئيسا للوزراء، أنه يثمن دور الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان لدعمهما الدائم لبلاده، داعيا الدول الغربية إلى التعامل مع باكستان على قدم المساواة.

التحقيق في مزاعم عمران خان

وأكد شهباز شريف، أن بلاده تحقق في مزاعم عمران خان بشأن إزاحته عبر مؤامرة خارجية.

وأعلن البرلمان الباكستاني، اليوم الاثنين، انتخاب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية، إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.