الألماس المسروق في مسلسل ملف سري.. اشتعال أزمة كبيرة وتهديدات بالخطف

حازت قصة الألماس المسروق على أهم لقطات الحلقات الماضية من مسلسل ملف سري والذى يؤدي بطولته الفنان هاني سلامة والفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

مريم المالكي تسلم الألماس المسروق فى ملف سري

مسلسل ملف سري تدور قصته حول المستشار يحيى عز الدين الذي يواجه المشكلات والأزمات بعد مقتل خطيبته نور، والتي كان يشك في أن من قتلها هي عائلة المالكي التي كان سيحكم في قضية فسادهم، لكنه يتفاجأ بأنّ نجل المالكي شريف يقتل هو أيضًا رفقة خطيبته نور.

نور وشريف قتلا بسبب الألماس المسروق، وتم تسليمه للمستشار يحيى ضمن حلقة أمس من ملف سري، حيث قام ليل المصري الذي يؤدي دوره الفنان محمد محمود عبدالعزيز بتسليمه لمريم المالكي دور الفنانة عائشة بن أحمد وخطيبها المقتول شريف المالكي إلى المستشار يحيى حيث إنها طلبت منه تسليمه للشرطة، لكن يحيى يتسلم الألماس المسروق ويبلغ عنها لكي يقبض عليها.

تهديد للمستشار يحيي في ملف سري بسبب الألماس المسروق

وتسبب الألماس المسروق في حدوث أزمة كبرى للمستشار يحيى حيث ظهر من يريده وهو ناجي الخلعي والذي يؤدي دوره الفنان أحمد الرافعي، إذ اختطف المستشار يحيي وهدده أكثر بخطف والدته إلهام، والتي تلعب دورها الفنانة مادلين طبر، لكي يحصل على الألماس المسروق.

وتسلم المقدم عمرو، والذي يجسد دوره الفنان نور محمود الألماس، ولم يتحدد بعد خلال الحلقات الماضية من أن أين جاء؟ وهل هو سبب مقتل نور وشريف أم لا؟

مسلسل ملف سري هو من إنتاج شركة فنون مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وبطولة هاني سلامة، ونضال الشافعي ومادلين طبر، ودنيا عبد العزيز، ومحمد محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، ودينا، ولبنى ونس، ومحسن محيي الدين، وإيهاب فهمي، وإدوارد.