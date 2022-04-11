عاجل.. روسيا تعزز وجودها العسكري في إقليم دونباس الانفصالي

قال مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الاثنين، إنّ هناك مؤشرات واضحة على أن روسيا تعمل على تعزيز قواتها في إقليم دونباس الانفصالي، مشيرًا إلى أنّ القوات الروسية تعزز مواقعها في شمال غرب دونيتسك، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

موسكو تعلن استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا

ومن جانبه قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنّه لا وقف للعمليات العسكرية في أوكرانيا قبل الجولة المقبلة من المحادثات، ويشار إلى أنّ الجولات السابقة بين الجانبين الروسي والأوكراني كانت مخيبة للآمال بحسب ما أعلنه الوفد الروسي المفاوض.

وتمكنت كييف حينها من الحصول على ضمانات بفتح ممرات آمنة بمدينة ماريوبول الأوكرانية المنكوبة والتي تتعرض منذ الأيام الأولى للحرب إلى قصف عنيف ومكثف بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي الروسي.