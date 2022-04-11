كوريا الشمالية تدعم روسيا وتدين تعليق عضوية موسكو في «حقوق الإنسان»

أدان وزير خارجية كوريا الشمالية تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف ذلك بأنه عمل غير معقول تقوده الولايات المتحدة والغرب؛ للحفاظ على الهيمنة السياسية.

هدف واشنطن عزل الدول المستقلة عن قراراها

وقال الوزير، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو عزل الدول المستقلة، والقوى التي تتحداها على الساحة الدولية، للحفاظ على نظامها المهيمن غير القانوني وغير الإنساني بقيادة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنّه لا ينبغي إساءة استغلال المنظمات الدولية كوسيلة للولايات المتحدة لممارسة ضغوط سياسية على الدول.

وصوّت 93 عضوًا لصالح إجراء يسمى باسم «التوبيخ الدبلوماسي»، بحسب وكالة «رويترز»، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما عارضه 24، وامتنع 58 عن التصويت.

وكانت كوريا الشمالية وروسيا والصين وكوبا وإيران وسوريا وفيتنام من بين الذين صوتوا ضد القرار، وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، تقدمت بطلب أو قرار بوقف عضوية روسيا في المجلس حيث كان العالم لا يزال يتراجع عن صور المقابر الجماعية والجثث المتناثرة في شوارع منطقة بوتشا بعد انسحاب الجنود الروس.

المرة الثانية التي يأخذ فيها المجلس مثل هذا القرار

جاءت تلك الخطوة بعد موجة اتهامات في الآونة الأخيرة تتعلق بجرائم حرب وعمليات قتل واسعة النطاق للمدنيين ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، إضافة إلى مسعى من قبل المسؤولين الأمريكيين لعزل روسيا من المجلس، وتعد المرة الثانية فقط في التاريخ التي يتم فيها تعليق عضوية دولة في المجلس، الذي يتكون من 47 دولة والمكلف بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتقديم توصيات بناءً على النتائج التي يتوصل إليها، وفي المرة الأولى كانت في عام 2011، عندما تم تعليق ليبيا بسبب العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة من قبل القوات الموالية للقائد معمر القذافي.