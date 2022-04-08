لصالح أحد البنوك.. الشاب خالد يحقق أمنيته بالغناء مع محمد منير

حقق أحد البنوك المصرية أمنية الفنان الجزائري العالمي الشاب خالد، بالغناء مع الفنان محمد منير، بعد أن جمعهما سويا في إعلان من المقرر طرحه خلال الساعات المقبلة.

علمت «الوطن» أن أغنية الإعلان صورت وسجلت منذ أيام في القاهرة، حيث أتم منير تسجيل صوته في منزله وتم العمل عليه في أحد الأستوديوهات الكبرى بالقاهرة أثناء زيارة خالد لمصر.

الشاب خالد كان قد أعلن في أكثر من مناسبة سابقة، عن أمنيته في الغناء مع محمد منير بعد دويتو «قلبي» الذي جمعه مع الفنان عمرو دياب عام 1999.

إعلان محمد منير والشاب خالد صور فى القاهرة

منير كان قد شارك في إعلان لأحد البنوك الزراعية مع بداية شهر رمضان الكريم، بعنوان «بين ريشة عمالة» وهي التي كتب كلماتها الشاعر أمير طعيمة.

محمد منير يشدو للبنك الزراعي

بين ريشة عمالة

وريشة بطالة

بحرت وبزحف في القيالة

تطلع بنيئة وأنا بقصب

بتن وتربيط فاسي بيضرب

وبقسم في موارسي وأحواضي

مابسيبش دقيقة تروح على الفاضي

يذكر أن «محمد منير» كان قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في القاهرة، وشاركه فيه الفنان أكرم حسني الذي قبل رأسه وأعلن عن قيامه بكتابة أغنية جديدة له من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

منير فى الحفل صعد على نغمات أغنية «علموني عينيكي»، بحضور المئات من عشاق الكينج الذين اصطحبوا عددًا من اللوحات المصنوعة من القماش والورق، ومدون عليها كلمات وجمل أشهر أغنياته ومنها «اللي مالوش كبير بنحبك يا منير».

جدير بالذكر أن محمد منير كان قد ابتعد عن تقديم أي عمل درامي منذ عام 2016 حين قدم مسلسل المغني مع الفنانة رانيا فريد شوقي.