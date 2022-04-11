«الإفتاء» توضح حكم استعمال معجون وفرشاة الأسنان أثناء الصيام؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم استعمال معجون وفرشاة الأسنان أثناء الصيام، وهو السؤال الذي ردت عليه «الإفتاء» على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على النحو التالي.

حكم استعمال معجون وفرشاة الأسنان في الصيام

ذكرت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للصائم استعمال المعجون وفرشاة الأسنان لتنظيف الفم والأسنان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم، وعند تغير الفم.

وأضافت: «وقد كَرِه الإمام الشافعي ذلك الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح».

خلع الأسنان في الصيام

كما تلقت دار الإفتاء سؤالا آخر يقول: هل خلع الأسنان في نهار رمضان يبطل الصيام؟، وأجابت قائلة: خلع الأسنان للصائم جائز، ولا يبطل الصيام بذلك، إذا لم يدخل شيء إلى الجوف، وخروج الدم من خلع الأسنان لا يؤثر في الصيام، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم.

أوقات الدعاء الشريفة

وفي تدوينة لها، قالت دار الإفتاء تحرَّ الدعاء في الأوقات الشريفة:

• كيوم عرفة من السنة.

• وشهر رمضان من الأشهر.

• ويوم الجمعة من الأسبوع.

• ووقت السحَر من ساعات الليل.

وأشارت دار الإفتاء أيضا، إلى أن مِن أفضل الأعمال في رمضان:

• الإكثار من الدعاء.

• ذِكْر الله تعالى.

• قراءة القرآن.