إيطاليا توقع اتفاقا مع الجزائر لتكثيف التعاون في مجال الطاقة

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، اليوم الاثنين، أنّ الاتفاقات مع الجزائر خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وتابع رئيس الوزراء الإيطالي: "وقعنا اتفاقا مع الجزائر لتكثيف التعاون في مجال الطاقة"، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

تلميح أوروبي بمزيد من العقوبات على موسكو

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد لمح، اليوم الاثنين، بمزيد من العقوبات على موسكو جرّاء حربها على أوكرانيا،

ومن جهته أشار وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني، في تصريحات صحفية قبيل الاجتماع، إلى أن المفوضية الأوروبية قد تحظر النفط الروسي كجزء من عقوبات محتملة، فيما تحدثت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك عن ضرورة إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف، كما لفتت إلى وجود مؤشرات تدل على وقوع جرائم حرب في أوكرانيا، لكن الأمر يحتاج أيضا إلى أدلة قاطعة.