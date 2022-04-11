عاجل.. الاتحاد الأوروبي يلمح إلى صعوبة اتخاذ قرار حظر النفط الروسي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن هناك صعوبة في قيام الاتحاد الأوروبي بأخذ قرار حظر النفط الروسي جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «العربية».

قلق في سوق الغاز الأوروبية

كان تقرير بشأن أسواق الطاقة ذكر أنّ حالة القلق تستمر في سوق الغاز الأوروبية من احتمال توقف تدفق الغاز الروسي، الذي يشكل نحو 40% من إمدادات أوروبا، وسط مطالبة روسيا بدفع قيمة الغاز بالروبل، واحتمال فرض مزيد من العقوبات عليها، جاءت تلك الخطوة ضمن حزمة من العقوبات التي فرضتها أمريكا وعدد من الدول الأوروبية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي شنته موسكو في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.