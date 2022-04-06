رئيس وزراء المجر يتحدى أوروبا: مستعدون لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

على خلاف الموقف الذي تتبناه معظم الدول الأوربية حتى الآن، ورغم الانتقادات الأوكرانية الموجهة له، أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، تماشيا مع القرارات التي اتخذتها روسيا مؤخرا في هذا الشأن.

رئيس وزراء المجر: إذا طلب الروس الدفع بالروبل سنفعل

وقال رئيس الوزراء المجري للصحفيين، في مؤتمر صحفي اليوم: «ليست لدينا مشكلة في الدفع بالروبل، إذا طلب الروس الدفع بالروبل فسوف ندفع بالروبل»، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن بوابة «هيرادو» المجرية.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في المجر بيتر سييارتو، إن بودابست تعمل الآن على حل تقني لقضية سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، وأنها ستفي «بالتزامها بالدفع لشركة غازبروم في نهاية مايو المقبل 2022».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع قبل أيام مرسوماً بشأن آلية سداد ثمن الغاز الروسي المورد لـ«الدول غير الصديقة»، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

أوربان: لا يمكن الاعتماد على الغاز الأمريكي باهظ الثمن

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد صرح في وقت سابق، بأن أوروبا لن تكون قادرة على استبدال الغاز الروسي بأمريكي باهظ الثمن، قائلا: «لن يتمكن الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة من استبدال غاز خط الأنابيب الأرخص المتدفق إلى أوروبا من روسيا، استبدال الغاز الروسي الرخيص بغاز أمريكي باهظ الثمن لن ينجح، معتبرا أن مثل هذه المقترحات كارثية على الاقتصاد الوطني لبلاده، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.