عاجل.. «الدفاع الروسية»: قواتنا تهدف إلى شل مصانع الأسلحة في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية أنّ القوات الروسية تخطط لشلّ المصانع الأوكرانية التي تنتج أو تصلح الأسلحة والعتاد، وذلك وفقاً لنبأ عاجل ورد على موقع "سكاي نيوز عربية".

الكرملين ينفي طلب أوكرانيا حدوث مكالمة هاتفية مع بوتن

من جهته أعلن الكرملين أنّ المسؤولون الأوكرانيون لم يطلبوا محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على خلفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا والذي اندلعت شرارته فجر يوم 24 فبراير الماضي ولا يزال مستمراً لليوم الـ19 على التوالي.

مخاوف على الأمن الغذائي العالمي

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ازدياد المخاوف من حدوث خطر على الأمن الغذائي العالمي، وأعلنت ألمانيا أنّها بصدد فعل ما بوسعها لمنع حدوث مجاعة في المناطق الأكثر فقراً بسبب الحرب.