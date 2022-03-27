هكذا يواجهون الخوف.. دمى تحتضن الأطفال في مترو خاركيف بأوكرانيا

نشرت صحيفة جارديان البريطانية صورة لشخص يرتدي دمية ويحتضن طفلة صغيرة، وتقول الصحيفة إن هذه حيلة تم اللجوء إليها لتهدئة الأطفال الذين يختبئون داخل إحدى محطات مترو مادينة خاركيف الواقعة شرق أوكرانيا، والتي تتعرض لقصف روسي منذ بداية العملية العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير.

وقالت الصحيفة إنه يتم ارتداء هذه الدمى في محطة مترو خاركيف، لطمأنة الأطفال، حيث تحولت محطات المترو منذ بدء الحرب الروسية إلى ملاجئ أمام المواطنين للاحتماء داخلها من القصف.

تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الدمية التي تحتضن طفلة أوكرانية

واكتسبت الصورة التي نقلتها صحيفة الجارديان عن ناشطة أوكرانية تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب المتفاعلون عن دعمهم لهؤلاء الأطفال.

ومنذ بداية الحرب قتل نحو 136 طفلا، بحسب تصريحات صادرة عن السلطات الأوكرانية الرسمية، والتي اتهمت موسكو باستهداف المدنيين دون تمييز منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

روسيا ترفض الاتهامات الموجهة لها باستهداف المدنيين

وسبق أن أعلنت الحكومة الأوكرانية قصف مسرح للأطفال في مدينة ماريوبول الواقعة تحت الحصار الروسي، كما أعلن مسؤول بالمدينة، أمس، أن القصف الروسي تسبب في مقتل نحو 300 شخص.

وتنفي موسكو في المقابل جميع الاتهامات التي توجه لها باستهداف المدنيين، وتؤكد على أن خطتها العسكرية وضعت على نحو يجعلها تتجنب الأهداف المدنية.

حريق في مفاعل للأبحاث النووية بمدينة خاركيف

وفي تقرير أمس، قالت صحيفة جارديان البريطانية إن مدينة خاركيف، التي جرى نشر الدمى فيها داخل المترو لطمأنة الأطفال، هي ثاني أكثر المدن التي تعرضت للقصف الروسي منذ بداية الحرب.

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية، أمس، عن تعرض مفاعل للأبحاث النووية في خاركيف لقصف روسي أدى إلى اشتعال النيران به، لكناه لم تحدد حجم الأضرار التي لحقت به حتى وقت كتابة الخبر.