عاجل.. غرق 3 أطفال بينهم شقيقان في ترعة ببني سويف

لقي 3 أطفال، بينهم شقيقان، مصرعهم غرقاً في مياه ترعة «عزبة الحلو»، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم الاثنين، تم انتشال جثث الأطفال الثلاثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

إخطار أمني بمصرع 3 أطفال غرقاً بمركز ناصر

تلقى مدير أمن بني سويف إخطاراً بغرق 3 أطفال في إحدى الترع بدائرة مركز ناصر، وتبين أن المتوفين هم: «أحمد س. ع.»، 14 سنة، وشقيقه «عبد الرحمن»، 12 سنة، و«ندى ح. ب.»، 14 سنة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

يجري تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.