أحمد عبدالعزيز يكشف في «كلم ربنا» كيف تحدث مع الله وشعر بالاستجابة

كشف الفنان أحمد عبد العزيز، عن تعرضه لأزمة صحية ونفسية، دعا الله عز وجل خلالها وشعر بالاستجابة بعدها مباشرة.

وذكر خلال استضافته في برنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، على راديو «9090»، أنه في إحدى الفترات كان يشعر طوال الأزمة أن هناك حجرا كبيرا وثقيلا راسخا على صدره، «حاسس إن فيه حاجة مضايقاني ومضايقة صدري وكاتمة على نفسي».

طلبت من الله أن يزيل عني همي وأن يشرح لي صدري

وأضاف «عبد العزيز»، أنه في هذه الفترة فضل أن يسافر لأداء مناسك العمرة، وأثناء الصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وأثناء سجوده، دعا الله سبحانه وتعالى بدعاء موسى «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي»، فكان يطلب من الله طلبًا محدودًا وهو أن يشرح له صدره وييسر له أمره، وأن يزيل هذا الهم عنه وكذلك الثقل الذي يشعر به، «كان أمر مضايقني جدا، دعنا من السبب، لكن كانت النتيجة هذا الثقل على صدري هذا الإحساس بالغم الدائم والهم زال».

أحمد عبد العزيز يشعر باستجابة مباشرة من الله أثناء دعوته

وتابع الفنان أحمد عبد العزيز: «وأنا ساجد دعوت الله بهذا الدعاء وبعد السجود وإذا بالإمام في الركعة الثانية يقرأ قول الله تعالى «ألم نشرح لك صدرك»، فشعرت أن الله عز وجل اختصني بهذه الآية الكريمة، فعلا وقتها شعرت أن هذا الثقل انزاح من على صدري، وأني في حالة أحسن وأريح، أنا كنت بكلم ربنا صادقًا وأعوه أن يشرح لي صدري، لما ناقشت هذه الحكاية مع نفسي لاقيت أن ربنا سبحانه وتعالى اختصني بالرد، وسألت نفسي وهل ربنا رد على آخرين من هؤلاء المصليين؟».

وواصل: «الأزمة النفسية زالت فعلا، في اللحظة دي شعرت بالاتصال والاجابة الواضحة والصريحة، كل عام والأمة الإسلامية ومصر وأخوانا الوطن العربي وفي كل مكان بخير وطيبين وبسلام وبحب».