مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10.. أحمد مكي يكشف المسؤول عن لعبة السبيط

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوي 6 بفوز جوني على هجرس في مسابقة «البلي» في لعبة السبيط، ثم ضحى فزاع الغفير بنفسه من أجل إعطاء البلي للدكتور ربيع وإنقاذه.

كما أعطى أشرف الغفير البلي لمكي أيضا لإنقاذه من الموت المحتم حال خسارته حتى يعيش الكبير لأبنائه، فيما ضحت مربوحة بنفسها وحياتها من أجل إنقاذ العترة من الموت حال خسارته.

ويحاول الكبير الهروب مع أبنائه من لعبة السبيط في أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10، ولكن يتم اكتشاف لعبته تلك، ثم يمسكون به، وعندما يرغب أحدهم في قتل الكبير لتنفيذ عقوبة الهروب من لعبة السبيط، وبعدها يمسك الكبير بمسدس المقنع ويحاول الكبير قتله، لكنه عند كشفه عن وجهه يجده أخيه جوني.

جوني والكبيرة فحت أصحاب لعبة السبيط

وبعد اكتشاف أن جوني مشترك في اللعبة، تكشف الكبير فحت عن شخصيتها؛ لتكون هي الشخصية المقنعة المتحكمة في اللعبة، ثم يشرح كلاهما ما دفعهم لتنفيذ تلك اللعبة، بأنه غرضهم كان معرفة فيمة مربوحة بالنسبة للعائلة، ثم نظهر مربوحة ليفرح الجميع وخصوصا العترة بعودتها.

ثم يأتي أحد أفراد الأشخاص المقنعين ليخبر الكبير فحت بأن الشرطة أدركت بما يحدث في هذا المكان، واقتربت منهم للقبض عليهم، ثم يخبرها مكي أن يتبرأ مما فعلته أمام الحكومة، لتلفظ له جملتها الشهيرة «أنت مش مظبوط ياض».