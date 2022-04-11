«مربوحة» تضحي بحياتها لإنقاذ العترة في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوي 6، تطورات خاصة بلعبة السبيط التي حققت نجاحا كبيرا منذ بدايتها في مسلسل الكبير أوي، إذ احتار المتابعون عن هوية المتحكم في لعبة السبيط، ومن سيفوز في النهاية.

وفي لعبة «البلي» قامت مربوحة بالتضحية بنفسها، من خلال إعطاء كل البلي معها في المسابقة الخاصة بلعبة السبيط للعترة ابن الكبير أوي؛ لكي تنقذه من الموت فهي ضحت بنفسها مكانه.

وأيضا فاز الدكتور ربيع على شريكه فزاع، وفاز الكبير أوي على شريكة فتبقى الكبير أوي والدكتور ربيع وولديه في اللعبة، في أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي 6، فوز فريق الكبير أوي على الفريق المنافس في لعبة شد الحبل، حيث يتمكن من إسقاط الفريق الآخر في مسابقة شد الحبل في لعبة السبيط، وذلك بعد منافسة كبيرة بينهما لكي يتمكن كل فريق من إسقاط الفريق الآخر، إذ يرمي كل فريق النكات لكي يقع الفريق الآخر وفي النهاية فاز فريق الكبير أوي المكون منه هو وزوجته مربوحة وأبنائه العترة وجوني.