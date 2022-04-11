«دراما مصر» عن «العائدون»: صفوان يحاول تجنيد محمد ممدوح

استعرض برنامج «دراما مصر»، الذي يعرض على شاشة «Extra news»، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، تطورات خاصة بمسلسل العائدون في حلقته التاسعة، إذ ذكرت أن الحلقة التاسعة شهدت تطورات كبيرة للغاية، والذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، إذ حقق المسلسل نجاحات خلال الحلقات الماضية، موضحة أن أحداث الحلقة التاسعة بدأت بتحريض علاء الذي يقوم بشخصيته الفنان محمد ممدوح، على أن يقوم بعمل فيلم سياسي به ديكور لقسم شرطة كنوع من أنواع التحريض على وزارة الداخلية المصرية.

نبيل يقرر تأجيل عملية تجنيد علاء لصالح المخابرات المصرية

«علاء» في مسلسل العائدون، رفض هذا الأمر، كونه يريد عمل فيلم إنساني، «وهنا يقرر نبيل تأجيل عملية تجنيد علاء لصالح المخابرات المصرية، لكن أمير كرارة يرفض ويستمر في تنفيذ الخطة»، كما ذكرت الإعلامية لما جبريل، أن أحداث مسلسل العائدون تدور حول محاولات المخابرات المصرية التصدي للإرهاب متمثلًا في داعش، حيث يقوم العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين كلٌ بدوره في عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

مسلسل العائدون

مسلسل العائدون، بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، السوري أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.