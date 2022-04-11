أكرم حسني يعترف بحبه لـ هنادي مهنا في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 10

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل «مكتوب عليا» بصدمة جماعية، عندما أعلن «جلجل» أكرم حسني، أن «سلمى» هنادي مهنا خطيبته، في ظل مفاجأة لها ولـ«بدوي» عمرو عبدالجليل، و«روقه» أيتن عامر التي تصاب بصدمة كبيرة، ثم يرفض جلجل شغل سلمى وروقه مع بدوي، وعندما يخرجون من مكتب بدوي تبكي روقه، ثم تترك جلجل وسلمي وترحل.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

ثم يقوم جلجل بعزومة سلمي على الغداء في مكان شيك، وتسأله عن سبب إبلاغ بدوي بأنّها خطيبته، فيقول إنه أراد حمايتها من بدوي لأنه شخص وضيع، وتتساءل سلمى عن أسباب جدعنة جلجل معها، ويحاول جلجل أن يعرف سبب عدم ارتباطها حتى الآن، ثم يفاجئها ويقول لها إنه يحبها، فتتركه وترحل في ارتباك شديد.

روقة تعترف لجلال بحبها له

تذهب روقه إلى منزل العائلة وتنفعل وتبكي بشدة بعد خبر خطوبة جلجل وسلمى، وعندما يعود جلجل إلى المنزل تغير من طريقتها وتحاول أن تسأله عن حقيقة الخطوبة، فيبلغها أنه اختلف مع سلمى ولن يتحدثوا مرة أخرى، فتفرح وتبلغه أنها تحبه بشكل صريح.