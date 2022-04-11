يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 10 والقنوات الناقلة، حيث يدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، حول عائلة «جلجل» الذي يواجه عددا كبيرا من المشكلات، بعدما اكتشف أنّه «مميز»، وتظهر كلمات على يديه بشكل يومي.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 10 والقنوات الناقلة، فيُعرض على شاشة قناة dmc، يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا، وهو من بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل مكتوب عليا

بدأت شرارة الحب تظهر بين «جلال» بطولة أكرم حسني و«سلمي» هنادي مهنا، حيث اصطحبها معه في أكثر من مناسبة خاصة به، لكن «بدوي» شاهدها وبدأ يعجب بها، فذهبت لمقابلة بدوي في مكتبه، فيسرع جلجل للذهاب إلى مكتب بدوي.

ويجد أكرم حسني، «روقة» التي تجسد دورها الفنانة أيتن عامر، تبلغه بأنّها ستذهب للعمل مع بدوي، فيصطحبها معه، في حين يحاول بدوي التلاعب بسلمي والتقرب منها في ظل غياب جلجل، الذي يرافق روقه في سيارته للذهاب إلى مكتب بدوي، فيجدها تقرأ الفاتحة مع بدوي، فيصدم الجميع ويبلغهم أنّها خطيبته.