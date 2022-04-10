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كلمات جديدة على يد جلال وبدوي يتلاعب بسلمى.. مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9

كتب:

ضحى محمد
08:50 م | الأحد 10 أبريل 2022
مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا

تطورات جديدة شهدها مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9، والذي يدور في إطار تشويقي كوميدي، حول عائلة جلال، ومواقف في حياتهم.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9 

تفاصيل الأحداث الجديدة من مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9 تبدأ باستيقاظ «جلجل» من نومه في اليوم التالي، ليجد كلمات جديدة على يده، ثم يتصل بسلمى فيجدها ذهبت لمقابلة بدوي في مكتبه.

يتلاعب بدوي بسلمي، خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا، ويستقبلها بدوي فيسرع جلجل للذهاب إلى مكتب بدوي، فيجد روقه تبلغه بأنها ستذهب إلى العمل مع بدوي، فيصطحبها معه، في حين يحاول بدوي التلاعب بسلمى والتقرب منها في ظل غياب جلجل، الذي يرافق روقه في سيارته للذهاب إلى مكتب بدوي.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

الجدير بالذكر أن مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.