مكتوب عليا في المركز الثالث ضمن المسلسلات الأكثر مشاهدة على watch it

يواصل المسلسل الكوميدي «مكتوب عليا»، تقدمه وسط ماراثون دراما رمضان، وبعد مرور 10 أيام على السباق حصد المسلسل نسب مشاهدة كبيرة، إذ تقدم العمل ضمن قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it، وجاء ترتيب «مكتوب عليا» الثالث وسط قائمة المسلسلات المعروضة على المنصة الشهيرة.

مسلسل «مكتوب عليا» ضمن المركز الثالث

المسلسل ظهر به حتى الآن عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنان صلاح عبد الله، ومحمد ممدوح تايسون، بالإضافة إلى حميد الشاعري وأمير طعيمة وتوما، وسيظهر خلال الحلقات القادمة عدد آخر من ضيوف الشرف، وخلال الحلقة العاشرة التي تعرض اليوم سيكون ظهور خاص للفنانة فيدرا، كضيفة شرف على الأحداث في شخصية شقيقة بدوي «عمرو عبدالجليل».

فيدرا عن مسلسل مكتوب عليا

وتقول فيدرا عن مشاركتها في مسلسل مكتوب عليا، تجمعني علاقة صداقة قوية مع صناع العمل، بداية من المنتج كريم أبو ذكري، وفور طرح الفكرة وافقت على الفور لثقتي في المحتوى الذي تقدمه شركة k media في كافة أعمالها، كما أن العمل حقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن، وأتابع بنفسي ردود الأفعال، وظهوري ضيفة شرف في مسلسل ناجح وقوي وله جمهور كبير من كافة الأعمار يضيف لي الكثير.

أبطال مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.