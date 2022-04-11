مشيدا بـ مكتوب عليا .. محمد صلاح لـ أكرم حسني: إنت جامد أوي

من بين مسلسلات رمضان 2022، اختار النجم محمد صلاح مسلسل مكتوب عليّا للنجم أكرم حسني ليشاهده من ليفربول، كما نشر أكرم حسني فيديو شاركه محمد صلاح معه بينما يشاهد المسلسل معلقا «انت جامد أوي أقسم بالله».

أكرم حسني: فخر العرب بيتفرج عليا

وتفاجأ أكرم حسني من رد فعل محمد صلاح، لينشر ستوري على حسابه الرسمي بانستجرام يسأل جمهوره «لما أصحى ألاقي فخر العرب بيتفرج عليا.. المفروض أعمل إيه؟»، كما علّق على محمد صلاح وكتب «أنا جامد!! أومال أنت تبقى إيه؟!!».

أكرم حسني لمحمد صلاح: أومال انت تبقى إيه

مسلسل مكتوب عليا كان قد حاز على إشادة من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فعلق النجم خالد سليم الذي كتب عبر حسابه على تويتر «مالوش حل، ورقية بتموتني وأكرم عبقري بصراحة.. ألف مبروك يا تونة.. وبجد عاملين حالة جميلة السنة دي».

كما دوَّن الفنان القدير نبيل الحلفاوي عبر تويتر «مدرسة الكوميديا الراقية التي أسسها في مصر العظيم نجيب الريحاني التي تلتزم الأداء الطبيعي اعتمادًا على تفجر الكوميديا من خلال الموقف الدرامي.. والتي من خريجيها في هذا الجيل على سبيل المثال أحمد حلمي وتقدم لنا هذا العام عن جدارة واستحقاق أكرم حسني».

نبيل الحلفاوي لأكرم حسني: تفجر الكوميديا

كما أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بمسلسل مكتوب عليا وعلق قائلا «أكرم بيشيل مسلسل لأول مرة لوحده، الفكرة عبقرية وهو أداؤه عالي ومغير جلده ومعتمد على مواقف وحواليه شخصيات دمهم سكر ومديهم مساحات يضحكوا».