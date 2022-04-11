عاجل.. الجيش الروسي يجلي أكثر من 17 ألف شخص من إقليم دونباس

قال الجيش الروسي، اليوم الاثنين، إنّه قام بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص من إقليم دونباس الانفصالي شرقي البلاد، بالإضافة إلى المناطق الخطرة في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ممر إنساني من ماريوبول إلى شبه جزيرة القرم

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ موسكو تفتح ممرا إنسانيا من مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى شبه جزيرة القرم الروسية.

قصف روسي مستمر لماريوبول

يذكر أنّ ماريوبول مدينة منكوبة بفعل القصف الروسي المستمر والمتواصل منذ اليوم الأول لشن الحملة العسكرية الموسعة على أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القرار في 24 فبراير الماضي؛ لتنتفض الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وتبدأ في فرض حزمة من العقوبات على موسكو.