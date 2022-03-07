تأجيل محاكمة حداد وعشيقته متهمان بقتل الزوج في الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، تأجيل نظر محاكمة حداد مسلح وربة منزل بقرية نقولا مركز شربين، وذلك بعد اتهامهما بقتل زوج المتهمة الثانية عقب استدراج المتهم الأول له إلي أرض زراعية ودفنه حيا، إذ دس له مخدر أثناء اصطحابه إلي قطعة يملكها بدعوي التنقيب عن الآثار.

وصدر القرار برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع محمد في القضية رقم 615 لسنة 2022 جنايات مركز شربين والمقيدة برقم 8لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

إحالة المتهمين للجنايات بتهمة القتل العمد

وكان المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كلا من «جمعه ا .ع .ا»، 44عامًا، حداد مسلح، ومقيم عزبة نقولا كفر الحطبة مركز شربين، و «ولاء ش .ع»، 33عامًا، ربة منزل، لأنهما في يوم 14/9/2021 بدائرة مركز شربين في محافظة الدقهلية، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه محمد إبراهيم فتحي إبراهيم، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك الغرض عقار دوائي مهدئ، واصطحبه إلي مكان الواقعة ودس له كمية من هذا العقار بمشروب عصير وقدمة له فأختل توازنه وأغشي عليه فقام بتكبيل يديه وقدميه وجثم فوقه حتي تأكد من انقطاع أنفاسه وهال علية التراب قاصدًا من ذلك إزهاق روحة محدثا ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

خطف المجني عليه وقتله

وسبقت تلك الجريمة، جناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان خطفا بالتحايل المجني علية بأن استدرجه إلي الأرض الزراعية، موهمًا إياه بوجود آثار والتنقيب عنها وتمكن بتلك الوسيلة من إقصاءه عن أعين ذويه وكان ذلك مصحوبًا بطلب فدية من أهليته مبلغ 500 ألف دولار.

وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى تلتها وهي التخلص من العقوبة وهي أنه في ذات المكان والزمان أخفي جثة المجني علية للتستر علي جريمته محل الاتهام السابق.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول بأن شرع في الحصول علي مبلغ نقدي 500ألف دولار من كل من أسعد إبراهيم فتحي، وشكري نجا عبدالقوي، بأن هددهما بإيذاء المجني علية وإزهاق روحة إلا أن تلك الجريمة أوقفت لسبب لا دخل لإرادته رفية وهو ضبطه.

كما وجهت النيابة للمتهمة الثانية زوجة المجني علية بأن اشتركت بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة إذ أنه وعلى أثر علاقة غير مشروعة فيما بينها وبين المتهم الأول تدبرا أمر الخلاص من المجني علية زوجها متفقين علي إزهاق روحه.