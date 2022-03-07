جنايات المنصورة: إحالة زوجة وشابين متهمين بتخدير وقتل الزوج للمفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الاثنين، إحالة أوراق 3 أشخاص، ربة منزل وشابين، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهم، وحددت جلسة 8 مايو 2022 للنطق بالحكم بعد اتهام ربة المنزل بتخدير زوجها وابنته، داخل منزلهما بمدينة المنصورة، والتخلص منه بمعاونة عشيقها وصديقة، بأن كممت فمه بوسادة، حتى أُزهقت روحه.

صدر القرار برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم حميدة، وعضوية المستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد سليمان، وأمانة سر طه شعبان عاشور، ومحمد مصطفى رمزي، وذلك في القضية رقم 13623 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 3375 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

إحالة الزوجة وعشيقها وصديقه للجنايات

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الاول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في وقت سابق، بإحالة كل من «أم هاشم ف. أ.»، وشهرتها «شيماء»، محبوسة، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بنطاق قسم ثاني المنصورة، و«لبيب أ. ل.»، محبوس، 18 سنة، عامل جبس، مقيم بقرية «كفر أبو شوارب»، بمركز المنصورة، و«أحمد أ. أ.»، محبوس، 20 سنة، مقيم قرية «جميزة بلجاي»، التابعة لمركز المنصورة، إلى محكمة الجنايات، لأنهم في يوم 6 سبتمبر 2021، بدائرة قسم شرطة ثاني المنصورة، محافظة الدقهلية، أقدموا على قتل المجني عليه «صالح خليفة فهمي عثمان»، زوج الأولى، عمداً مع سبق الإصرار.

وجاء في أمر الإحالة أن اختمرت في عقيدة المتهمة الأولى، وما أضمر بيقينها وما أغواها إليه شيطانها بأن تجردت من مشاعر الإنسانية الغراء، متناسية الفضل الذي جمع بينها والمجني عليه، وعقدوا العزم جميعاً وبيتوا النية على قتله، لما انتوت عليه المتهمة الأولى، بمشاركة المتهمين الثاني والثالث، فقامت المتهمة الأولى بإعطائه عقار دوائي مهدئ فخارت قواه وذهب فى سبات عميق.

تفاصيل جريمة قتل الزوج

وقام المتهم الثاني بتكبيل المجني عليه، وسدد له لكمات عنيفة في رأسه ووجنتيه ورطم رأسه بأرضية مسكنه، وقامت المتهمة الأولى بكتم أنفاسه، عن طريق وضع وسادة على فيه وأنفه، وقام المتهم الثالث بتطويق عنقه بواسطة أداة «كابل كهربائي»، وأحكم وثاقه وجذب طرفيه بعنف وقوة، حتى فاضت روحه إلى بارئها، وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت الجناية بجنحة أخرى، وهي أنهم فى ذات ظرفي المكان والزمان، سرقوا هاتف المجني عليه، وحازوا وأحرزوا أدوات «كابل كهرباء ووسادة»، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، دون مسغ قانوني.

اتهام الزوجة بتعريض حياة ابنة زوجها للخطر

كما وجهت للمتهمة الأولى ارتكاب جنحة بتعريض حياة الطفلة «حبيبة صالح»، ابنة المجني عليه للخطر، كونها ممن لها سلطة عليها، والقائمة على رعايتها تربيتها والمحافظة على سلامة نشأتها، فأنهكت براءة طفولتها، بأن أعطتها عقاراً مهدئاً أفقدها الوعي والإدراك، لإبعادها عن رؤيتها إبان ارتكابها جرمها وفعلتها محل الاتهام الأول.