مسلسل ملف سري الحلقة 10.. ناجي يتوعد المستشار يحيى بالتخلص منه

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 10 بتلقي ناجي الخلعي شخصية الفنان أحمد الرافعي بمكالمة هاتفية من شخصية أجنبية تحاول إقناعه بترك مصر، والعودة مرة أخرى إلى موقعه الأصلي خوفًا من القبض عليه مثلما حدث معه من قبل.

مسلسل ملف سري الحلقة 10.. جلسة بين شاكر ويحيي عز الدين

أوعد ناجي الخلعي المتصل ضمن مسلسل ملف سري الحلقة 10، بأنه لن يترك مصر قبل التخلص من المستشار يحيي عز الدين وهو شخصية الفنان هاني سلامة.

وبسبب خوف يحيي عز الدين من تهديدات ناجي الخلعي طلب من والدته وابنة شقيقته المتوفية عدم الخروج من المنزل مطلقًا طيلة اليوم، وهو ما أغضب الطفلة الصغيرة لانشغالها ببروفة غنائية.

مسلسل ملف سري الحلقة 10.. عودة زوجة يوسف المالكي

استكملت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 10 بجلسة بين شاكر عز الدين المحامي دور الفنان نضال الشافعي والمستشار يحيي حيث طلب الأول من الثاني معرفة وجوده في موقع مقتل شريف المالكي ونور، وسبب خروج رصاصة من مسدسه. أما مروان المالكي وهي شخصية الفنان محسن محي الدين سخر من زوجة يوسف المالكي شخصية دينا عن سبب اختطافها لمدة 3 أيام دون معرفة من الخاطف لها.