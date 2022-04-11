جامعة طنطا تنظم إفطاراً جماعياً للعمالة المؤقتة وأسرهم

نظمت جامعة طنطا إفطاراً جماعياً لعدد 500 من العمالة المؤقتة وأسرهم، مساء اليوم الاثنين، في المجمع الطلابي بـ«سبرباي»، بحضور الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، وعدد من العمداء ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة.

لقاء الأسرة الواحدة للعاملين بجامعة طنطا

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين بجامعة طنطا بمختلف كلياتها وقطاعاتها، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين، بعيداً عن روتين العمل اليومي، وضمن أجواء تسودها المحبة والألفة والود.

وأشار «ذكي» إلى أن الإفطار خلال الشهر المبارك من المناسبات التي تسهم في خلق بيئة اجتماعية إيجابية، وتدعيم أواصر المحبة والإخاء بين العاملين والإدارة العليا، وأثنى على عملهم وجهدهم الدؤب في عملهم، مؤكداً أن حفل الإفطار هو أقل تقدير معنوي لهؤلاء العمال، الذين يقومون بعمل كبير، يستحق الإشادة والتقدير.

من جانبهم، أعرب العاملون عن اعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم في حفل الإفطار، موجهين له الشكر على تنظيم هذا اللقاء في شهر رمضان المعظم، الذي يظهر الجانب الحضاري والتعامل الراقي الذي يوليه رئيس الجامعة لأبنائه العاملين.

بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا وصحة الغربية

من جانب آخر، أكد رئيس جامعة طنطا أنه فى إطار دعم المنظومة الصحية بمحافظة الغربية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالتنسيق والتعاون لاستغلال الإمكانيات المتاحة بالدولة لخدمة المواطن، تم اليوم الاثنين، توقيع برتوكول تعاون مشترك بين مستشفيات جامعة طنطا ومديرية الشئون الصحية بالغربية، في مجالات الرعاية الصحية والتعليم المستمر وبرامج التدريب، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى متميز

أوضح رئيس الجامعة ان البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز للمرضى المترددين على المستشفيات، حيث توفر جامعة طنطا بمقتضاه احتياجات مديرية الصحة، ودعمها بأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات، حسب احتياجات العمل، وتنظيم دورات تدريبية للأطباء المقيمين والاخصائيين بالمستشفيات واستقبال الطوارئ والحوادث بين الطرفين، وندب التخصصات المختلفة طبقاً للاحتياج، فضلاً عن إعداد نموذج يعمم للتحويل من مستشفيات وزارة الصحة إلى مستشفيات جامعة طنطا، وتشكيل لجنة عليا لدراسة استراتيجيات مواجهة الأزمات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.