عاجل.. نشوب حريق هائل داخل شونة قطن بالغربية والدفع بـ6 سيارات إطفاء

شب حريق هائل، داخل شونة خاصة بتخزين القطن، على الطريق الواصل بين قرية بنوفر، وكوم مهنا، بدائرة مركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، وجرى الدفع بـ60 سيارات من قوات الحماية المدنية، من أجل السيطرة على الحريق.

حريق بإحدى قرى محافظة الغربية

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورد بلاغا من أهالي قرية كوم مهنا، بمركز كفر الزيات، باندلاع النيران في حريق داخل شونة القطن.

الدفع بـ6 سيارات من أجل السيطرة على الحريق

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ6 سيارات من أجل السيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى باقي الشونة، وجار السيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.