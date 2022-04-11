مصرع وإصابة 5 في تصادم «موتوسيكل وتوك توك وسيارتين» عكس الاتجاه بالدقهلية

شهد طريق «منية سندوب – أجا» بمحافظة الدقهلية في ساعة مبكرة اليوم، حادث تصادم بشع بين 4 مركبات «دراجة نارية وتوك توك وسيارتين ملاكي»، وبسبب السير الخاطئ عكس الاتجاه أمام قرية منية سندوب، دائرة مركز المنصورة، وهو ما تسبب في مصرع شاب، وإصابة 4 آخرين، ونقلت سيارات الاسعاف المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث تصادم أمام قرية منية سندوب

تبلغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين 4 مركبات، وهي سيارتين ودراجة نارية وتوك توك على طريق «منية سندوب - أجا»، ووجود متوفي وعدد من المصابين.

أسماء ضحايا حادث الدقهلية

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز المنصورة، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع شاب يدعى أحمد عماد محمد رمضان، 21 عامًا، ومقيم بقرية منية سندوب، وأصيب في الحادث كلا من: فؤاد أحمد محمد، 35 عامًا، ومقيم بمنية سندوب، وإسماعيل محمد نجاح، 18 سنة، والسيد رضا رجب، 19عامًا، ويقيمان بقرية البكارية، مركز السنبلاوين، وإبراهيم سامي علي، 29 عامًا، ومقيم بقرية منشأة صبري أبو علم مركز السنبلاوين، وجرى نقل جثمان المتوفي والمصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 4 مركبات عبارة عن سيارتين ملاكي، وتوك توك، ودراجة نارية نتيجة سير الأخيرة عكس الاتجاه، مما تسبب في وقوع الحادث.

وتحرر عن ذلك محضرًا وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.