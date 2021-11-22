إخماد حريق محدود في شونة شركة حليج الأقطان بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، منذ قليل، من إخماد نيران حريق محدود بالهيش والبوص بشونة شركة حليج الأقطان بعدما تم الدفع بـ3 سيارات مطافئ دون وقوع إصابات أو ضحايا بمنطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى.

إخطار بالواقعة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بشونة شركة حليج الأقطان بمنطقة السبع بنات بدائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ وإخماد نيران الحريق دون وقوع إصابات أو ضحايا في الحادث.

وأفاد شهود عيان أن الحريق التهم كميات من البوص والهيش بنطاق أحد مخازن شركة النيل لحليج الأقطان إثر ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو ضحايا بالحادث.

معاينة موقع الحادث

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لكشف ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.