عاطل يشعل النيران في تاجرين بالمنوفية.. «اشترى بـ1500 جنيه سمك ورفض يحاسب»

أصيب تاجر أسماك ونجل شقيقه في محافظة الدقهلية، بحروق خطيرة بمستوياتها الثلاثة، إثر إلقاء عاطل مادة حارقة عليهما «بنزين»، نتيجة مطالبتهما له بسداد قيمة ما اشتراه من أسماك منهم على مدار 5 أشهر، حتى تجمع عليه مبلغ 1500 جنيه، وتركهما ثم عاد إليهما ومعه جيركن بنزين، وسكبه عليهما وأشعل النار وفر هاربا، وتمكنت مباحث مركز طلخا من ضبطه، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بإصابة تاجري أسماك بحروق خطيرة

وتبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ أهالي قرية ديسط بوجود إصابات حرقية خطيرة في اثنين من تجار الأسماك نتيجة سكب عاطل عليهما البنزين وإشعال النار فيهما، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقلتهما إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة للعلاج.

وانتقلت مباحث مركز طلخا إلى مكان الواقعة، وتبيّن إصابة «حمدي السيد السيد أحمد»، 58 عاما، تاجر سمك مقيم في قرية ديسط مركز طلخا، ومصاب بحروق في الوجه والذراع من الدرجات الثلاث «الأولى والتانية والثالثة»، و«فارس أحمد السيد السيد »، 19 عاما، سمّاك ومصاب بحروق في الوجه والذراع الأيسر.

سبب سكب النزين على تاجري أسماك

وبسؤال المصابين في محضر الشرطة، اتهما «أحمد أ. ف.»، 22 عاما، ومقيم بنفس القرية، وأكدوا أنّ المتهم اشترى منهم «سمك» على مدار 5 أشهر ومدين لهما بمبلغ 1500 جنيه، وعندما طلبوا منه سداد المبلغ ألقى عليهم البنزين، وأشعل النار وفر هاربا.

وتمكنت مباحث طلخا، من إلقاء القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4367 لسنة 2022 جنح مركز طلخا، وأمرت نيابة طلخا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.