إيهاب عبد الواحد ملحن أغنية «صاحبي يا جدع» لـ57357: «رسالة لكل العيلة»

موسيقى جذابة استطاعت أن تلفت نظر الجمهور دون أن يشاهدوا أو يدركوا ما مضمونها، ليطل عليهم الفنان أحمد سعد بنبرة صوته المميزة في أغنية «صاحبي يا جدع»، هذه الكلمات هي لإعلان تليفزيوني جديد خاص بمستشفى 57357، لدعم أطفال السرطان.

نجح الإعلان بمساعدة فريق العمل، الذي عمل على قلب رجل واحد، في بث رسالة أمل وتفاؤل في نفوس الأطفال مرضى السرطان، ويحكي الإعلان عن قصة أب يظهر على وجه القلق والخوف، يقف بجانب ابنه المصاب ويقدم له الكلمات التشجيعية التي تبث في روحه القوة والأمل.

وقال الملحن إيهاب عبد الواحد لـ«الوطن»، إن كلمات هذه الأغنية تعود إلى الشاعرة منة عدلي القيعي، موضحا أنه اشترك منذ ما يقرب من 3 أشهر مع منة القيعي في لحن هذه الكلمات ولكن من أجل عمل درامي آخر، مشيرا إلى أنه تربطه صداقة قوية مع الفنان أحمد سعد، الذي انتابته حالة من الانبهار حينما سمع بكلمات الأغنية وأصر أن يتم تصويرها من أجل الإعلان التشجيعي الذي قدمه بدون مقابل مادي.

إيهاب عبد الواحد يستغرق يوما في لحن الأغنية

وتابع إيهاب عبد الواحد، أنه اقترح الطفل محمد أسامة أن يشارك الغناء مع الفنان أحمد سعد الذي رحب بشدة، موضحا أن لم يستغرق سوى يوم واحد في لحن كلمات أغنية «صاحبي يا جدع»، التي شعر بسعادة كبيرة بتلحينها وردود الفعل عليها من قبل المشاهدين.

«إيهاب»: بقى لينا دور مفيد في توصيل الرسالة

وأضاف الملحن إيهاب عبد الواحد، أنه يرى انضمامه من ضمن فريق عمل أغنية «صاحبي يا جدع»، بأنها شيء مفيد لكل طفل يمر بأزمة مرض السرطان، قائلا: «الحمد لله ربنا وفقنا أنه بقى لينا دور في صوت الأطفال دي يوصل للناس كلها وتظهر بالشكل المطلوب المحترم دا».

أغنية «صاحبي يا جدع» رسالة لكل الأسرة

وأكمل «عبد الواحد» حديثه أن هذه الأغنية تعبر عن حالة العائلة بأكملها، قائلا: «أحلى حاجه في الأغنية دي أنها تعبر عن حالة العيلة كلها كل مرة بنتكلم عن حالة الطفل لكن هنا احنا بنقدم رسالة للعيلة وبنعبر عن حالة الأب وإحساسه أما يعرف أن ابنه مريض وكمان علاقتهم مع بعض اما يعرفوا ويعدوا المحنة دي».