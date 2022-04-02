نوال الزغبي نجمة إعلان مستشفى 57357 بـألفين سلامة «فيديو»

طرحت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 إعلان الرمضاني السنوي الخيري مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي، والذى طرح بعنوان «ألفين سلامة» عبر المنصات الإلكترونية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية نوال الزغبي من كلمات هاني عبد الكريم والحان محمد مدين وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج زكي حافظ، وتم تسجيلها في استوديو فايف مع ياسر أنور وإخراج سليم الترك وتنسيق شركة Tools Communication لمحمود فوزي.

أغنية الفين سلامة من كلمات هاني عبد الكريم

وتقول كلمات الأغنية

كل سنة وانتوا بتجروا بتلعبوا ... مبقيتوش تتعبوا

شكرا أوى للمكان ده وللى فيه موجودين

كل خير تعمله هنا يتردلك

كل ضحكة فى المكان ده ربنا جعلك سبب

نوال الزغبي كانت قد طرحت مؤخرا أغنية «لسة باجي على بالك»، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، وتولى المخرج اللبناني فادي حداد تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، في عدد من المدن والبلدات اللبنانية منها «جونيه» و«مار مخاييل» بالإضافة «الجميزة».

وتصدرت الأغنية قوائم التداول عبر موقع التغريدات تويتر بعد ساعات قليلة من طرحها.

نوال حلت مؤخرا ضيفة على برنامج «حبر سري» وكانت قد اشادت بمصر وبالانجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة «طبعا تحيا مصر، وربنا يحفظ الرئيس السيسي ويديله طولة العمر وربنا معاه وبتمنى واحد زي الرئيس يحكمنا والله»

يذكر أن الفنانة نوال الزغبي تعمل حاليا على تسجيل أكثر من أغنية بلهجات عربية مختلفة لطرحها خلال الفترة المقبلة ما بين مصري ولبناني وخليجي.