مدحت العدل: نفسي أعمل قصة صعود «صلاح».. وحسن شحاتة أفضل لاعب بالتاريخ

أعرب المنتج جمال العدل، عن انتمائه لنادي الزمالك قلبًا وقالبًا، إذ يعشق هذا الفريق وبمجرد رؤية علم الفارس الأبيض يشعر بسرور كبير، وحبه له نابع من عشق أسرته لذات الفريق، «والدي كان زملكاويًا، وكان أكثر لطفا مني ومن مدحت وسامي».

الزمالك بالنسبة لجمهوره «متعة»

وأضاف العدل، خلال استضافته في برنامج «جون مشترك»، مع الإعلامي كريم خطاب، الذي يذاع على راديو «نجوم أف إم»، أنه كان من عشاق حضور المباريات في الاستاد لدرجة أنه يرى أنه لا يوجد كرسي في استاد القاهرة لم يجلس عليه، مشيرا إلى أن آخر زيارة له في الاستاد كانت عام 2006.

وأوضح أن تناول مجال الكرة دراميًا ليس أمر عظيم، «وعمل فيلم عن الكرة لن يكون له مردود إيجابي، حتى الحريف للزعيم عادل إمام مشاهد به الكرة ليست جيدة، ولكن أحب عمل قصة صعود نجم مثل محمد صلاح»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الزمالك بالنسبة لجمهوره وهو منهم «متعة»، «لو كسبنا ننبسط ولو خسرنا مش بنزعل زي مشجعي النادي الأهلي».

شيكابالا النجم المفضل لجمال العدل

وأوضح المنتج جمال العدل، أنه طوال الوقت يفضل مشاهدة المباريات الخاصة بنادي الزمالك بمفرده، فهو لا يحب التعصب، خاصة في المباريات المهمة، «أولادي زملكاوية جدا حبا فيا وعملت معهم اللي والدي كان بيعمله معايا، وكنت بروح بهم النادي ونشاهد التدريبات، وأكثر لاعب أحببته في تاريخ مصر هو شيكابالا، وحسن شحاتة أفضل لاعب رأيته يلعب كرة، وفاروق جعفر كلاعب كرة وليس كمحلل ومدرب، ومحمود الخطيب أيضا».