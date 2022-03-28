جمال العدل: المتحدة ساعدت في دخول منتجين وممثلين جدد للأعمال الدرامية

قال المنتج جمال العدل، رئيس مجلس إدارة «العدل جروب»، إن التغير الذي حدث في الشركة المتحدة أصبح إيجابيا وسمح بدخول شركات إنتاج لم تدخل من قبل وكذلك دخول فنانين لم يكونوا يعملون مثل الفنانة فادية عبد الغني، مبينا أنه يتوقع أن يكون الشكل الحالي في دراما رمضان 2022 أفضل عن رمضان الأعوام الماضية.

الشركة تقدم 3 أعمال هذا العام

وأضاف «العدل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» المذاع مساء اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الشركة تقدم 3 أعمال بينها عمل ليسرا ومي كساب وعمرو عرفة، ومن تأليف المخرجة هالة خليل، بجانب عمل لنيلي كريم من تأليف إبراهيم عيسى وهناك رهان بأن يكون هذا المسلسل مختلف عن الباقي، كما أن هناك مسلسلا بطولة ريهام حجاج لأول مرة بحضور الفنان توفيق عبد الحميد متوقعا أن يكون المسلسل ناجحا.

وعد بأن يكون عمل نيللي كريم الأفضل

وأوضح رئيس مجلس إدارة العدل جروب، أنه وعد العام الماضي بأن تصبح الفنانة نيلي كريم أفضل هذا العام من مسلسل منى زكي الذي كان موجود العام الماضي، مؤكدا أن المنافسة تخلق أعمالا جيدة، مؤكدا أن الإدارة العليا للشركة المتحدة تقدم طفرات في الدراما لأنها شركة كبيرة، مؤكدا أن التغيرات التي قدمتها شركة المتحدة ستظهر الفترة المقبلة في سوق الدراما المصري وستصنع فارقا في سوق الدراما المصري والعربي.