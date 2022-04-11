«التخطيط»: 2.6 مليار جنيه استثمارات موجّهة للدقهلية

كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 2021 - 2022، عن أن حجم الاستثمارات العامة الموجّهة للمحافظة بخطة العام الحالى يبلغ نحو 2.6 مليار جنيه. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى بيان أمس، إن إطلاق «خطة المواطن» يعكس حرص الدولة على إشراك المواطنين فى الجهود المبذولة لتطوير منظومتى التخطيط والمتابعة، وتحسين جودة حياة المواطنين، اتساقاً مع «رؤية مصر 2030». وأشارت إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 333 مشروعاً، وبقيمة استثمارات تبلغ 2.6 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى توجيه استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، يليه قطاع التعليم العالى بـ7 مليارات، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 2.1 مليار جنيه، ويخص قطاع التنمية المحلية 593٫3 مليون جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعى 459٫1 مليون، فيما يخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 460٫2 مليون جنيه. وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بالدقهلية، يتمثل فى توجيه نحو 1٫1 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوجيه نحو 140٫3 مليون جنيه للكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية فى هذا القطاع 101 مشروع، وفى قطاع التنمية المحلية يبلغ عدد المشروعات 114 مشروعاً، منها مشروع إنشاء واستكمال مصانع تدوير القمامة، ورفع كفاءة وتطوير مجازر حكومية.