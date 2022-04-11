وزيرة الثقافة تكرم أبطال الأعمال الوطنية.. أبرزهم مصطفى شعبان

كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، كوكبة من الفنانين الذين قدموا أعمالا فنية تتناول أحداث وطنية، وذلك خلال افتتاح برنامج هل هلالك الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بساحة مركز الهناجر للفنون.

وحضر الحفل الدكتور سالم بن محمد المالك مدير منظمة الإيسسكو، وسلمت وزيرة الثقافة دروع التكريم للفنانين مصطفى شعبان، وبشرى، وليلى عز العرب، وناهد رشدي، والشاعر أمير طعيمة، واسم الفنان أحمد حلاوة، وتسلمت الجائزة ابنته هبة، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم.

إطلاق النسخة السادسة من هل هلالك

وأطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، النسخة السادسة من برنامج «هل هلالك»، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك على المسرح المفتوح بساحة الهناجر، وتقدم فعاليات البرنامج مجانا للجمهور؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجمهور للاستمتاع بالفقرات الثقافية والفنية التي يقدمها القطاع خلال البرنامج، ويستمر حتى 24 رمضان الموافق 25 أبريل الجاري.

تكريم أبطال أكتوبر

وقال المخرج خالد جلال: «نحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان ونتذكرها ملهمة لنا في الحاضر لبناء المستقبل، وقطاع الإنتاج الثقافي يسعد الليلة بتكريم نخبة من الأبطال الذين شاركوا في انتصار العاشر من رمضان، وكذلك تكريم نخبة من نجوم الفن الذين شاركوا في تقديم الأعمال الفنية»، معلنا تدشين النسخة الخامسة من مسابقة أنا المصري.

كما افتتحت وزيرة الثقافة اليوم، معرضا وثائقيا بعنوان «مساجد القاهرة التاريخية»، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، وذلك في قاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون، ويختتم اليوم بفقرات غنائية يقدمها كورال «روح الشرق» بجامعة عين شمس.