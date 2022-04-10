وزيرة الثقافة ومدير إيسسكو يفتتحان فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي والتي تمتد طوال 2022، وبحضور قيادات وزارة الثقافة، وذلك بالمسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي.

كما تعلن إطلاق دورة استثنائية من مسابقة تراثي التي ينظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضارى للمصورين الفوتوغرافيين في مصر ودول منظمة الإيسيسكو لاستلهام ذخائر التراث المعماري الإسلامي، وذلك في التاسعة مساء الأحد 10 أبريل على المسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي.

اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي يعكس المكانة الحضارية الرائدة للوطن

قالت عبدالدايم إن اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي يعكس المكانة الحضارية الرائدة للوطن، مشيرة إلى أنه يدعم ويكرس للهدف المشترك الذي تسعى وزارة الثقافة ومنظمة الإيسيسكو إلى تحقيقه والمتمثل في تعميق الأواصر وتعزيز التواصل الثقافي وتجسيد القيم الإنسانية للتعايش والتسامح وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية للعالم أجمع، مضيفة أنه تم إعداد أجندة فعاليات إبداعية بمشاركة جميع الهيئات والقطاعات تبرز معالم الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة.

يتضمن الحفل افتتاح معرض بعنوان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي في الوثائق المصرية إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، معرض كتاب بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة، معرضا للفنون التشكيلية بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لقصور الثقافة، فيلم تسجيلي بعنوان «القاهرة» من إنتاج قصر للسينما تحت إشراف الفنان تامر عبد المنعم، معرضا لفنون الخط العربي من إعداد قطاع صندوق التنمية الثقافية، أوبريت «هنا القاهرة» من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة كلمات وألحان محمد مصطفى، ويختتم الحفل بعرض فني لفرقة الحضرة للانشاد الصوفي.

يحضر الاحتفال عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يذكر أن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي تضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل على مدار العام بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو.