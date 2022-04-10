سماح أبو بكر: سأتعاون مع وزيرة الثقافة لتدشين فعاليات لأطفال الأقاليم

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن المستقبل القريب سيشهد تعاونًا مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، من أجل تدشين فعاليات لصالح الأطفال في الأقاليم، معبرة بقولها: «يجب أن يشعر الأطفال على أرض الوطن بأن الوطن يحتضنهم ويحصنهم، في ظل عالم السوشيال ميديا».

عزت: سنقدم أعمال للأطفال لترسيخ الهوية المصرية لديهم

وأضافت عزت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «واجبنا خلال الفترة المقبلة، هو تقديم أعمال للأطفال ترسخ الهوية لدى الطفل، وأن يكون للأطفال مناعة ضد الشائعات والأكاذيب».

«سماح»: سيتم تطبيق هذا الأمر من خلال فعاليات

وحول بناء استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصيات وقدرات الأطفال، قالت «سماح»: «سيتم تطبيق هذا الأمر من خلال فعاليات كثيرة مثل المبادرات والأعمال الدرامية وأعمال كارتون تقدم قصصًا ينغمس الطفل فيها شيئًا فشيئًا».

وأكدت «سماح» على ضرورة مراعاة تقديم كتابات متعمقة للطفل، وألا تكون معتمدة على التوجيه المباشر، مشيرةً إلى أن بعض الأطفال شاركوا في مبادرة «حياة كريمة»، بعدما جذبته قصتها «حياة وكريمة».

تعتبر سماح أبو بكر عزت كاتبة بارزة بمجال الأطفال، وهي ابنة الفنان الراحل أبو بكر عزت، والكاتبة كوثر هيكل، وأحد معدي ومقدمي برامج بالقناة الرابعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتقدم برنامجًا للأطفال بعنوان «احكي يا ماما سماح» على التليفزيون المصري.

كما كتبت العديد من الأعمال المخصصة للأطفال التي جرى تقديمها للتليفزيون من بينها المشاركة في كتابة الجزء الثاني من مسلسل «عالم سمسم»، و«لعبة الحواديت»، ومسلسل «علاء الدين وكنز جدو أمين»، وغيرها.