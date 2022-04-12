3 ضباط بحياة أمير كرارة في الدراما المصرية.. بين جيش وشرطة ومخابرات

شخصيات مختلفة قدمها الفنان أمير كرارة، في تجسيد دور الضابط، إذ يعتبر من أبرز الفنانين، ممن اتقنوا دور الضابط في الدراما المصرية، إذ اتفقت تلك الشخصيات في كونها ضابط، إلا أنها اختلفت في كل منها، سواء في الجهة التي يعمل بها، أو الخط الدرامي لأحداث كل عمل منها.

وفي السباق الرمضاني لعام 2017، جسد «كرارة» دور ضابط الشرطة «سليم الأنصاري» في مسلسل كلبش، وفي رمضان 2020 جسد دور ضابط الجيش للبطل «أحمد المنسي» في مسلسل الاختيار1، الذي قدمه بشكل محترف، وهذا ما جعل المخرجين، وصناع المحتوى الفني يختارونه لتجسيد دور ضابط المخابرات في مسلسل «العائدون».

قدرات أمير كرارة الفنية

في هذا السياق قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس خلال حديثها لـ«الوطن»، إن السبب الرئيسي الذي جعل، أمير كرارة، يتقن شخصية الضابط، تجسيده له في مسلسل كلبش، الذي عرض منه 3 أجزاء على مدار 3 سنوات، فكل ماله علاقة بشخصية الضابط أصبح معروف بالنسبة له: «الأجزاء اللي قدمها في كلبش دي مرنته كويس جدا ازاي يمسك بشخصية الضابط، ويالتالي أي مشاهد أخرى سيكون عنده الخبرة أزي يقدمها».

ماجدة: أمير كرارة ممثل موهوب وذكي

تابعت «موريس»، أنه عندما جرى اختيار أمير كرارة في مسلسل الاختيار الذي جسد فيه دور «المنسي»، وذلك لأن تجسيده لشخصية الضابط في مسلسل كلبش، جعل لديه خبرات كثيرة، سواء في حركة الضابط أو أسلوب الحديث، مضيفة أن في مسلسل العائدون، يستثمر«كرارة» كل الخبرات الخاصة بشخصية الضابط، التي اكتسبها في الأدوار السابقة، مشيدة بأنه ممثل موهوب وقادر على تجسيد جميع الشخصيات بكل هوامشها وتفاصيلها، ويُرشح للادوار الصعبة، وذلك دليل على جدارته وقوته الفنية.

يذكر أن مسلسل العائدون، ينتمي إلى نوعية المسلسلات الوطنية، التي تكشف المزيد من الحقائق، المرتبط بالأحداث السياسية والأمنية، التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، كما تفضح دور التنظيمات الإرهابية، لا سيما تنظيم داعش الإرهابي، ومحاولتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.